Свадебный портал Girko.net посчитал, сколько стоит фотограф на свадьбу в Киеве

Одним из самых важных и трогательных моментов в жизни каждой девушки является день свадьбы. Волнительные сборы молодых, окруженных близкими и родными, слезинки счастья на глазах отца и матери, пестрые краски – и воздух, пропитанный сбывшейся мечтой. Как уловить эти моменты и запечатлеть не только в своей памяти, но и на фото? В этом поможет профессиональный фотограф.



Одним из самых важных и трогательных моментов в жизни каждой девушки является день свадьбы. Волнительные сборы молодых, окруженных близкими и родными, слезинки счастья на глазах отца и матери, пестрые краски – и воздух, пропитанный сбывшейся мечтой. Как уловить эти моменты и запечатлеть не только в своей памяти, но и на фото? В этом поможет профессиональный фотограф.



Будучи жителем Киева, легко найти сайты, где представлены контакты и портфолио многих мастеров, и связаться с ними для уточнения подробностей. Ни для кого не секрет, и это скажет любой свадебный фотограф: Киев прекрасен как своей архитектурой, так и природой.



Выбрать локацию фотосессии в таком городе сложно. Это могут стать лес или поле, берег реки, старинные и новые элитные районы столицы.



Условия работы и цены



Когда требования к стилю и месту фотосъемки соблюдены, перед брачующимися возникает вопрос цены. На какую сумму рассчитывать? Стоимость услуг свадебного фотографа зависит от профессионализма, количества часов съемки, которые определяются так называемыми пакетами:



Пакет на весь день, а именно, 12 часов работы – от 4 000 гривен.



Стандартный – на 4 часа меньше времени съемки и дешевле на сумму около 1300 гривен.



Легкий – 2 часа фотосъемки и стоимость варьируется в пределах 2000 грн и выше.



При желании легко договориться с фотографом о покупке дополнительного часа за определенную сумму в размере нескольких сотен гривен.



При выборе фотографа необходимо опираться на портфолио, отзывы о его работе и отношении к своим клиентам. Благодаря современным цифровым технологиям сделать это очень просто – достаточно посетить соответствующий раздел сайта.



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