У границы с Россией пограничники обнаружили 300 кг сыра

Пограничники Сумского отряда Госпогранслужбы Украины во время реализации информации о возможной противоправной деятельности, полученной от сотрудников оперативно-розыскных подразделений погранслужбы, предотвратили незаконное перемещение в Россию 300 кг сыра.



"Пограничный патруль мобильного подразделения, проверяя участок госграницы в районе н.п. Лукашевка Великописаривского района, обнаружил 9 картонных ящиков с сыром. Общий вес обнаруженного недалеко от границы с Россией товара составил более 300 килограммов", - говорится в обнародованном в понедельник сообщении.



В ведомстве отметили, что сейчас обнаруженный груз сыра, который правонарушители, скорее всего, планировали незаконно переместить через границу в Россию, доставлен в пограничное подразделение в установленном порядке и будет передан работникам фискальной службы.



"Пограничники применяют комплекс неотложных мероприятий по установлению лиц, причастных к указанной противоправной деятельности", - добавили в ведомстве.

