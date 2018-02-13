В ближайшие сутки ожидается легкий мороз

На Украине в ближайшие сутки, 13 февраля, погоду большинства областей будут определять атмосферные фронты и влажная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр. В восточных и западных регионах, а также в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях, прогнозируется снег, на остальной территории - без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, в Карпатах 10-15° мороза, днем 1-6° мороза, на Закарпатье 3-5° тепла; в южной части ночью 1-7° мороза, днем около 0°, в Крыму 3-8 тепла.



В Киеве 13 февраля без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 1-3° мороза.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 13 февраля самая высокая температура днем была 10,2° в 1995 году, самая низкая ночью -29,1° в 1911 году.



В Украине 14 февраля восточных и западных областях прогнозируется небольшой снег, днем Одесской области – умеренные осадки, преимущественно дождь; на остальной территории без осадков.



На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с.



Температура ночью 4-9° мороза, в южных и восточных регионах и в Днепропетровской областях 0-5° мороза; днем от 4° мороза до 1° тепла, на юге 1-5 ° тепла.



В Киеве 14 февраля без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем 1-3° мороза.

