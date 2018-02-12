Силовики задержали Саакашвили, сообщают его соратники (дополнено)

Экс-президент Грузии, лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева, сообщил соратник политика Давид Сакварелидзе.



"Забрали Михаила…", - написал Д.Сакварелидзе в своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник днем, перепостив 7-секундное видео со страницы Саакашвили.



На странице политика размещено 7-секундное видео, на котором люди в камуфляже задерживают человека, похожего на Саакашвили.



Спустя некоторое время Сакварелидзе добавил: "Михаила Саакашвили задержали в ресторане Сулугуни (переулок Музейный, 10): три буса Фольцваген, номерные знаки АА... (Киев – ИФ)".



Бывший гравред журнала "Форбс Украина" Владимир Федорин на своей странице в соцсети Фейсбук написал: "Саакашвили задержали люди в куртках ГПСУ (Госпогранслужбы Украины - ИФ)".



В комментариях он отметил, что М.Саакашвили задержали в ресторане "Сулугуни" на Музейном переулке, 10 в центре Киева.



В Музейном переулке находиться также офис партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили".



В Музейном переулке находится также офис партии "Рух новых сил Михеила Саакашвили".



Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская, СБУ не задерживала М.Саакашвили.



В свою очередь в пресс-службе МВД Украины, а также в Государственной пограничной службе Украины агентству "Интерфакс-Украина" добавили, что пока не имеют информации о задержании политика.







