ГПУ предъявила обвинения ряду лиц по факту убийств силовиков на "майдане"

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) предъявила ряду лиц обвинения в убийстве из огнестрельного оружия сотрудников правоохранительных органов во время акций протеста на "майдане" в феврале 2014 года. Об этом сообщил в понедельник на брифинге прокурор департамента спецрасследований ГПУ Алексей Донской.



"Есть производство по факту убийств и покушений на убийства представителей правоохранительных органов. В рамках этого производства расследуются обстоятельства противоправного применения огнестрельного оружия в отношении правоохранителей со стороны определенных групп граждан. В этом уголовном производстве предъявлены обвинения определенным лицам", - сказал он журналистам.



По словам Донского, прокуратура расследует два уголовных дела по факту убийства и ранения силовиков на "майдане". Однако прокурор отказался уточнить, каким именно лицам предъявлено обвинение в совершении этих преступлений.



Во время противостояния в Киеве 18-20 февраля 2014 года погибли более 80 человек, в том числе 19 силовиков. По данным МВД, в период с 21 ноября 2013 года по 20 февраля 2014 года пострадали более тысячи представителей правоохранительных органов.



Адвокаты по делу против бывших бойцов спецподразделения МВД Украины "Беркут", на которых и возложили всю ответственность за расстрелы, неоднократно заявляли, что украинская прокуратура спустя четыре года после "майдана" не расследуют факты убийств правоохранителей. Адвокат Александр Горошинский связывал это с принятием Верховной радой на следующий день после событий "майдана" закона о недопущении уголовного преследования участников акций протеста.



При этом, по словам адвоката, в управлении спецрасследований ГПУ находится только одно уголовное дело, которое заведено не по факту убийства сотрудников правоохранительных органов, а по факту убийства гражданских лиц. В рамках этого дела сотрудников "Беркута" рассматривают как гражданских лиц, а не как правоохранителей. Горошинский также ранее подчеркивал, что и в этом деле по состоянию на ноябрь 2017 года расследование не ведется, несмотря на многочисленные доказательства, собранные адвокатами.

