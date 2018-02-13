Саакашвили задержали пограничники по запросу Миграционной службы Украины

Экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили в понедельник в Киеве задержали сотрудники подразделения Государственной пограничной службы Украины по запросу Государственной миграционной службы, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, знакомый с ситуацией.



"Он задержан Погранслужбой по поручению Миграционной службы", - сказал собеседник агентства.



Адвокат М.Саакашвили Руслан Чорнолуцкий сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что лидера "Руха новых сил" уже увезли. Других подробностей он не рассказал.



Ранее соратник М.Саакашвили Давид Сакварелидзе сообщил, что политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева.



"Забрали Михеила…", - написал Д.Сакварелидзе в своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник днем, перепостив 7-секундное видео со страницы М.Саакашвили.



На странице политика размещено 7-секундное видео, на котором люди в камуфляже задерживают человека, похожего на М.Саакашвили.



Спустя некоторое время Д.Сакварелидзе добавил: "Михеила Саакашвили задержали в ресторане "Сулугуни" (переулок Музейный, 10): три "буса" Фольцваген, номерные знаки АА... (Киев – ИФ)".



Бывший главред журнала "Форбс Украина" Владимир Федорин на своей странице в соцсети Фейсбук написал: "Саакашвили задержали люди в куртках ГПСУ (Госпогранслужбы Украины - ИФ)".



В комментариях он отметил, что М.Саакашвили задержали в ресторане "Сулугуни" на Музейном переулке, 10 в центре Киева.



По словам представителей ресторана, около 30 минут назад в ресторан ворвалось около 20 человек в камуфляжной форме, они повалили охранников политика на пол, поднялись на второй этаж, где находился М.Саакашвили и с применением силы вывели его из заведения.



В Музейном переулке находится также офис партии "Рух новых сил Михеила Саакашвили".



Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская, СБУ не задерживала М.Саакашвили.

