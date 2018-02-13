Саакашвили могут сегодня выдворить в Европу авиарейсом на Варшаву

Экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили уже в понедельник могут выдворить из Украины в Европу, в связи с чем его соратники направляются в Международный аэропорт "Борисполь", откуда в 17.25 должен вылететь рейс "Киев-Варшава", сообщила соратница политика Лиза Богуцкая.



"Предварительно едем в аэропорт Борисполь. Рейс на Варшаву в 17.25. Похоже, что Мишу хотят вывезти этим рейсом. Одновременно надо контролировать западное направление. Будем блокировать дороги. Всеобщая мобилизация", - написала она в своей странице в соцсети Фейсбук.



В этом ключе она добавила, что поскольку соратники М.Саакашвили располагают информацией о том, что политика везут в аэропорт "Борисполь", то они будут "блокировать аэропорт".



Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" внефракционный народный депутат Юрий Деревянко соратники М.Саакашвили не располагают информацией о том, кто задержал и куда его увезли, но отправились в аэропорты, откуда, предположительно, его могут выдворить из Украины.



"Мы понимаем, что его могли повезти или в аэропорт, или могут отвезти автомобильным транспортом на западную границу", - сказал нардеп.



Он выразил убеждение, что нынешний статус М.Саакашвили не позволяет его эстрадировать".



"Мы требуем и предлагаем всем требовать… от (генпрокурора Украины Юрия – ИФ) Луценко, (главы СБУ Василия – ИФ) Грицака, Госпогранслужбы, министра внутренних дел Украины Арсена Авакова… (сообщить - ИФ) кто похитил, куда увезли, на каких основаниях", - сказал он.



В то же время как сообщил в соцсети "Фейсбук" член полисовета партии "Рух новых сил" Иван Слободянюк, часть соратников М.Саакашвили в данный момент выехала во второй киевский аэропорт Жуляны.

