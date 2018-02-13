ГПС: Саакашвили вернули в Польшу, при его задержании применили силу

Лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в понедельник вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу – ИФ), во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Относительно ситуации с Саакашвили. Сегодня, 12 февраля, военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Миграционной службы и Национальной полиции довели к Саакашвили решение компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания. Однако во время выполнения процедуры на представителей правоохранительных органов набросились неизвестные из окружения Михеила Саакашвили. Пограничники вынуждены были защищаться и применили силовую поддержку", - написал он на странице в Фейсбуке в понедельник вечером.



Слободян напомнил историю с прибытием Саакашвили в сентябре 2017 года и последующими решениями. "22 сентября 2017 года Мостисский суд Львовской области признал М.Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины. 3 января 2018 года Окружной административный суд Киева отказал Саакашвили в исковых требованиях к Государственной миграционной службе в признании его беженцем. 6 февраля Окружной админсуд суд Киева повторно не удовлетворил жалобу Саакашвили на решение Миграционной службы об отказе в оформлении документов о признании беженцем или лицом, требует дополнительной защиты", - изложил хронологию событий спикер погранведомства.



Таким образом, по словам Слободяна, в соответствии с указанными судебными решениями "данное лицо находилось не территории Украины незаконно, поэтому, с соблюдением всех юридических формальностей, было возвращено в страну, откуда прибыло, нарушая отечественное законодательство".

