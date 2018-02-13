США сокращают ассигнования на агитпроп, но продолжат пропаганду против РФ

Американская администрация закладывает в бюджет на 2019 финансовый год (начнется 1 октября текущего года) $661 млн на финансирование Совета управляющих по вопросам вещания (BBG, Broadcasting Board of Governors) США, что на $24 млн меньше средств, заложенных на 2018 финансовый год. Соответствующая информация содержится в проекте бюджета Госдепартамента США, который распространило в понедельник американское правительство.



"Бюджет BBG ориентирован на поддержку приоритетов внешней политики, таких как противодействие распространению дезинформации подконтрольными правительствам СМИ и террористическими организациями. При этом будет продолжена модернизация BBG с целью более уверенного использования цифровых СМИ и телевидения. Для противостояния российской дезинформации BBG продолжит создавать круглосуточную русскоязычную цифровую телесеть Current Time ("Настоящее время")...", - отмечается в документе. В нем при этом обращается внимание на то, что в этом проекте будут задействованы "Голос Америки" и "Радио Свобода".



В бюджетном запросе не дается дополнительной информации по поводу стратегии пропагандистской деятельности, однако говорится, что также "структура будет выделять средства на проведение исследований для оценки влияния подконтрольных BBG средств массовой информации на их потребителей".



На работу со странами Европы и Евразии в бюджет заложены $306 млн, что почти на $170 млн меньше запроса на 2018 год ($470,6 млн). "Бюджет на 2019 финансовый год по линии Фонда экономической поддержки и развития для Европы и Евразии поможет партнерам укрепить устойчивость к российскому злонамеренному влиянию, в том числу путем поддержки их интеграции в западные институты и укреплении европейской сплоченности", - отмечается в документе.



Проект бюджета представляет собой направленный Конгрессу запрос, в котором говорится о приоритетах нынешней администрации. Законодатели Палаты представителей и Сената Конгресса сами утверждают правительственные расходы, после чего итоговый документ подписывает или отклоняет глава государства.

