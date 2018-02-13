Грызлов: помехой для реализации "Минска-2" остается внутриукраинский политический фактор

Главным препятствием на пути выполнения минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе остается внутриукраинский политический фактор. Об этом заявил ТАСС полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов в связи с трехлетием подписания Комплекса мер по реализации минских соглашений.



"Только подписанные три года назад в Минске соглашения содержат в себе комплексный алгоритм политического урегулирования конфликта в Донбассе, - указал он. - Они были одобрены резолюцией Совета Безопасности ООН. Тем удивительнее, что официальный Киев явно ставит задачу ревизии минских соглашений и с упорством уклоняется от их выполнения".



"Двухлетие "Минска-2" украинская "партия войны" встретила полной транспортно-экономической блокадой Донбасса, - напомнил Грызлов. - Трехлетие ознаменовывается введением в действие закона о силовой реинтеграции, о фактическом отвоевывании Донбасса. При том, как исполнять этот закон, в Киеве реально не понимают, и уже внесли в него некоторые поправки, а сейчас готовят следующую порцию поправок".



По словам полпреда РФ, сегодня мировому сообществу становится все более очевидно, что "основным препятствием для реализации минских соглашений является именно внутриукраинский политический фактор". "Принятие закона об образовании, переименование улиц в честь пронацистских деятелей времен Второй мировой войны уже осложнили отношения Украины с рядом соседних стран, - отметил он. - Всем становится понятно, почему народ Донбасса не принял и не примет агрессивного националистического унитаризма, вызывающего все большее отторжение украинских граждан, в том числе и на контролируемой Киевом территории."



"Альтернативы минским соглашениям нет, необходимо реализовать их, включая безотлагательное введение в действие закона об особом статусе Донбасса, с вступлением его в силу по "формуле Штайнмайера" и закона об амнистии, - уверен Борис Грызлов. - Надеюсь, это будет сделано, и в Донбассе начнется процесс мирного урегулирования".



12 февраля 2015 года в Минске был подписан согласованный с лидерами "нормандской четверки" Комплекс мер по реализации минских соглашений из 13 пунктов. Они предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию и возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. Не проведена конституционная реформа, не введен в действие закон об особом статусе региона, не принят закон о выборах в Донбассе. Вместо этого украинская сторона настаивает на передаче ей участка границы с РФ, хотя это должно произойти, согласно минским договоренностям, только после выборов. В последнее время Киев также активно стал продвигать идею размещения в регионе вооруженной миссии под эгидой ООН, что, по сути, говорит о желании найти предлог для полного отказа от своих обязательств в рамках минских соглашений.

