Тимошенко: Порошенко лично дал указание задержать Саакашвили

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко утверждает, что президент Украины Петр Порошенко лично дал указание задержать экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.



Саакашвили в понедельник был выслан украинской госпогранслужбой в Польшу, с территории которой прошлой осенью незаконно прорвался на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву.



"Сегодня стало известно, что опять произошло задержание президента Грузии Михаила Саакашвили. Петр Алексеевич (Порошенко – ред.), для меня очевидно, что это произошло по вашему личному указанию, иначе бы никто на такой унизительный для Украины шаг не пошел", — написала Тимошенко на своей странице в Facebook в понедельник.



При этом она назвала Саакашвили "другом Украины" и призвала главу государства "оставить в покое" семью политика.



"Я хочу напомнить и предостеречь, что любая диктатура начинается не сразу с концентрационных лагерей и тюрем, а с публичной безнравственности лидера, который заступает за красные линии правды и искреннего служения своему народу, переходя на темную сторону. Не идите этим ложным путем. Освободите Саакашвили", — добавила Тимошенко.



Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства, с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Ведомство отказало в рассмотрении данного заявления в связи с тем, что оно было подано не лично Саакашвили, а его представителями. Позже экс-президент Грузии повторно, на этот раз лично, подал заявление, однако ему также было отказано.

