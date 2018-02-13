Range Rover Sport преодолел лестницу из 999 ступеней к "Небесным вратам"

Британский автопроизводитель Land Rover опубликовал на своем официальном YouTube-канале видеоролик, запечатлевший, как внедорожник Range Rover Sport с гибридной силовой установкой сумел подняться к арке "Небесные врата" на горе Тяньмэнь в Китае по лестнице из 999 ступеней, уклон которой составляет 45 градусов.



За рулем находился местный гонщик Тун Хопинь, победитель гонки "24 часа Ле-Мана" 2017 года в категории LMP2. До начала подъема по лестнице он проехал по серпантину, состоящему из 99 поворотов, отмечает Motor.



Гибридная версия Range Rover Sport появилась после обновления этой модели внедорожника в октябре 2017 года, напоминает издание. Данная модификация оснащается 300-сильным турбированным двигателем и 116-сильным электромотором в сочетании с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач, а также литий-ионными аккумуляторами емкостью 13,1 киловатт-часа. Суммарная отдача силовой установки составляет 404 лошадиные силы.







