Специалисты рекомендуют побольше смеяться над собой

Исследователи из Испании пришли к выводу, что шутки над самим собой могут сделать человека счастливее. Ранее такие шутки связывали только с негативными последствиями для психики. Однако ученые подчеркнули: вероятно, существуют культурные различия, рассказывает The Daily Mail.



По словам специалистов, есть несколько видов юмора. К адаптивным видам относятся юмор, направленный на укрепление социальных отношений, и юмористический взгляд на вещи в неприятных и стрессовых ситуациях. Эти виды юмора оказались связаны как с позитивными чувствами и состояниями (удовлетворением, счастьем, надеждой), так и с негативными (тревогой, депрессией).



Ученые обнаружили связь между шутками над самим собой и психологическим благополучием. Но исследователи отметили, что люди, которые любят так шутить, не преуспевают в управлении гневом, а обычно подавляют его. Специалисты добавили: необходимы дальнейшие исследования.

