Исследователи проверили, безопасно ли есть снег

На такую идею авторов натолкнули дети. Эксперимент показал: есть свежевыпавший снег вполне безопасно. А вот снег, который пролежал больше 2 дней, может содержать множество бактерий, опасных для здоровья, передает The Deccan Chronicle.



Исследователи собрали пробы снега из парка и около кольцевой автомобильной развязки. Снег поместили в стерильные контейнеры. Затем ученые посеяли на взятый материал культуры бактерий и грибов. Эксперимент проходил при температурах от минус 1,1 градуса по Цельсию до минус 17,4 градуса по Цельсию.



Специалисты пришли к выводу: самым чистым является только что выпавший снег. Февральские пробы оказались в четыре раза грязнее январских. На снеге, пролежавшем более 2 дней, было много бактерий. Такой снег может представлять опасность для здоровья. Ученые считают, что количество микроорганизмов увеличивается из-за примесей в воздухе.

