Толстой считает отказ от уплаты взносов в СЕ примером эффективного ответа РФ на санкции

Приостановка уплаты членских взносов в Совет Европы стала эффективным примером применения Россией финансового аргумента в отношении Запада в ответ на санкции. Такое мнение высказал в понедельник вице-спикер Госдумы Петр Толстой, курирующий в нижней палате международную деятельность, на встрече со студентами РГГУ.



Парламентарий, в частности, прокомментировал публикацию так называемого кремлевского списка американского минфина. "США - это великая страна, которую населяет великий народ, но у которой есть целый ряд комплексов и идей относительно собственного превосходства", - отметил он. "Так что вся эта игра в санкции надолго. Однако, если они хотели составить списки, которые должны были кого-то уязвить, то могли бы поработать над этим более старательно", - считает политик.



С другой стороны, по его мнению, Россия не должна оставлять без ответа любые выпады против собственных интересов. "И лучшими рычагами давления могут стать деньги - основной аргумент, который западные партнеры воспринимают очень хорошо. Яркий тому пример - приостановка уплаты членских взносов в ПАСЕ, где российская делегация была лишена права голоса", - обратил внимание Толстой.

