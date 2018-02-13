Премьер Польши поставил Богдана Хмельницкого в один ряд с Гитлером

Премьер-министр Польши во время выступления в библиотеке города Хелм на тему истории взаимоотношений поляков и евреев процитировал раввина, который ставит Богдана Хмельницкого в один ряд с Адольфом Гитлером и Генрихом Гиммлером. Об этом сообщает РИА Новости Украина.



Как заявил Моравецкий, Польша никогда не преследовала евреев, создавая для них хорошие условия для жизни с помощью различных привилегий. Однако в истории отношений двух народов были непростые моменты, в том числе восстание Хмельницкого середины XVII века, которое, как отметил премьер, в еврейской историографии сравнивается с Холокостом.



Польский премьер в своем выступлении привел слова одного из раввинов, который якобы во время недавней конференции в польской Торуне поставил Хмельницкого в один ряд с Гитлером и Гиммлером.



"Для наших соседей Хмельницкий — это национальный герой, а для нас тот, который сделал первый аккорд в гибели Речи Посполитой", — отметил глава польского правительства.



Богдан Хмельницкий — гетман Войска Запорожского, предводитель казацкого восстания, в ходе которого Запорожская Сечь, Левобережье Днепра и Киев отделились от Речи Посполитой. В 1654 году по Переяславскому договору земли Войска вошли в состав Русского государства.

