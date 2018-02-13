Нацдружины: бьет, значит, любит?

Пока все внимание приковано к депортации Саакашвили в Польшу и зарезанному атошником парню на автобусной остановке, хочу вернуться к теме, которая в последнее время будоражит соцсети: к так называемым «национальным дружинам». Я молчал, когда они маршировали по Крещатику. Когда ломали забор на Осокорках в Киеве и «меняли власть» в Черкассах. Даже когда посол Канады сказал, что создание милитаристских партийно-политических структур не заканчивается добром. А все потому, что «Версии» первыми написали о «тонтон-макутах made in Ukraine» – до того, как об этом заговорили все остальные.



Статья “Тонтон-макуты made in Ukraine? Про общественные патрули с дубинками” была опубликована еще в ноябре прошлого года. Уже тогда мы предупреждали, что в “общественные патрули” будут наниматься те, кто не нашел работу в другом месте. Главные требования: возраст – не менее 18 лет и отсутствие судимости. Даже прописка не нужна. Статус участника АТО приветствуется особо”.



Сообщали, что отбором “дружинников” будут заниматься некие штабы, непонятно кем созданные и кому подконтрольные. Также непонятно, кто будет финансировать обеспечение “общественных патрулей” спецформой, транспортом, дубинками (!) и платить им зарплату. Почти как у полицейских и пограничников.



И напоминали, что все это мы уже проходили в феврале-марте 2014-го. Когда так называемые самоорганизованные блокпосты на въезде-выезде из Киева, которые останавливали машины, проверяли документы, рылись в багажниках, искали представителей режима, “які тікають з України”.



Не заметил, чтобы кто-то из политиков или общественных деятелей сильно напрягся от нашего предсказания “хаоса, самоуправства и непонятно кому подчиненных “патрульных эскадронов”. Казалось, что это перспектива из неопределенно далекого будущего.



И что теперь? Будущее оказалось настоящим? Причем еще хуже, чем мы предсказывали. За два с половиной месяца “хлопцы, чьи вы будете?” обрели конкретного хозяина. Или “смотрящего” за ними, а вместе с тем и партийный окрас.



Напомню, что 29 января партия "Национальный корпус" привела к присяге в Киеве около 600 участников "Национальных дружин". По словам лидера партии Андрея Билецкого, эти активисты ежедневно выходят на патрулирование улиц городов Украины и борются с наркоторговлей и "алкогольным геноцидом украинского народа".



И в тот же день, когда городской совет Черкасс принимал бюджет на 2018 год, зашли несколько десятков представителей "национальных дружин" в камуфляже и черных масках, предупредили, что никого не выпустят, пока финансовый документ не будет принят. После чего, одобрив бюджет, испуганный горсовет Черкасс проголосовал за самороспуск. А мог бы и за добровольную самокастрацию. Если бы “дружинники” на этом сильно настаивали...



И вот уже обеспокоенный правозащитник Эдуард Багиров в комментарии изданию "ГОРДОН" сетует, что “на транспорт, спецодежду и заработные платы “нацдружинам” выделены миллионы гривен”.



"Возникает вопрос: если мы будем недовольны работой некой партии и выйдем на митинг, не появятся ли там дружинники? И что они будут делать: поддержат народ или разгонят участников акции протеста? Могут ли глава МВД, генпрокурор и председатель СБУ гарантировать, что эти формирования будут действовать в рамках закона? Ведь именно эти ведомства должны контролировать дружинников", – заявил Багиров.



И тут же, в ответ на предположения правозащитника, члены "Национального корпуса", который находится в “близком родстве” с “Национальной дружиной”, показательно избили какого-то коммуниста.



"Знакомьтесь, это Саша Кононович: лидер комсомольцев, антимайдановец, сепаратист и просто плохой человек. Запрещенная "Компартия" создала в Киеве организацию "Антифашистский комитет Украины" и назначила Сашу главой", – написал один из руководителей "Нацкорпуса" Сергей Филимонов на своей странице в Facebook.



Явный агент ФСБ этот Филимонов. И не потому, что у него фамилия русская. Ну кому еще может прийти в голову так старательно копировать модель гитлеровских “штурмовиков Рема”? Только кремлевским технологам.



Если кто-то забыл или не знает историю, то напомню, что штурмовые отряды НСДАП появились 3 августа 1921 года, через год как Адольф Гитлер возглавил в Мюнхене малочисленную национал-социалистическую партию НСДАП.



На тот момент партия была слабой во всех отношениях, даже в физическом. Более сильные левые и коммунисты легко разгоняли митинги сторонников будущего фюрера. Тогда все политические партии Германии старались набирать в свои ряды крепких парней, которым поручалось охранять порядок на митингах и лупить оппонентов. Время было такое. Чем-то похожее на наше...



Но Гитлер пошел дальше остальных. Начав с небольшой группы добровольцев, которые приняли “боевое крещение”, вступив в драку с коммунистами, пытавшимися сорвать митинг нацистов в Мюнхене, штурмовики за несколько лет превратились в самую крупную силу Германии – настоящую партийную армию.







За 11 лет (с 1922 года по 1933-й) их численность выросла до трех миллионов человек. Они маршировали на улицах каждого города, устраивали факельные шествия, громили еврейские магазины и одновременно играли роль вспомогательной полиции.



Их командир – капитан Эрнст Рем – после прихода нацистов к власти даже получил пост министра без портфеля. Правда, занимал он его недолго. В апреле 1934 года началась подготовка к истреблению штурмовиков, которые превращались в самостоятельную силу и ставили свои условия нацистской партийной верхушке.



30 июня 1934 года Гитлер прибыл в Бад-Висзее и лично арестовал Рема в гостиничном номере. После этого незадолго до того созданные отряды СС начали аресты и расстрелы штурмовиков по имевшимся у них спискам. Эсэсовец Эйке передал Рему пистолет с одним патроном с требованием покончить с собой. Когда Рем так и не решился сделать это за 15 минут, Эйке сам застрелил его.



Ничего не напоминает история? И уж точно ничему не учит. К сожалению, события сейчас развиваются намного динамичней, чем в Германии 30-х годов. От “штурмовиков” до СС прошло 12 лет. А от “Национальных дружин” до появления других подобных организаций – боюсь, несколько месяцев.



Да и сейчас уже появляются всякие «Рыцари города», которые бьют морды нехорошим киевлянам, кидающим окурки мимо урн. Я так чувствую, очень скоро город у нас будет чистый-чистый. И со стопроцентным правопорядком.



Хотя отдельные иностранцы этого не понимают. Так, посол Канады в Украине Роман Ващук, комментируя в интервью "Громадському" создание в нашем государстве "Национальных дружин", сказал, мол, история учит, что создание таких партийно-политических структур не заканчивается добром.



"У нас есть, например, добровольцы, помощники полиции, однако отнюдь не по каким-то идеологическим или партийно-политическим критериям. Поэтому здесь стоит задуматься всем, кто занимается системой правопорядка в Украине, стоит ли идти таким путем", – рассказал Ващук.



Короче говоря, несознательный посол попался. Не хочет, чтобы в нашей стране был порядок. Хотя, с другой стороны, тоже логичный вопрос возникает: а зачем мы тогда создавали новую полицию? Закупали “Приусы” с мигалками? Проводили конкурсный отбор? Форму новую шили (между прочим, дорогую)? Если “дружинникам”, как заявляют их представители, хватает камуфляжной куртки за 600 грн. из магазина “Милитарист”.



Знаю эту сеть и ее владельца Александра Карасева. В старые времена пейнтбольной экипировкой торговали. А с начала АТО перешли на “военторг”. Кое-какие добробаты экипировали. Неплохой опт пацаны сделают на куртках “дружинников”. Дешево и сердито. Причем весьма сердито.



А тем временем лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий заявил, что членом "Национальной дружины" можно быть с 14 лет, но при согласии родителей. А можно целыми семьями в “дружины” записываться. Детки могут бить пионеров, папы – коммунистов, а мамы займутся комсомольцами. И путь к правопорядку станет максимально коротким. Длиной в дубинку...



