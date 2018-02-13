МЧС России завершает поисковую операцию на месте крушения Ан-148 в Подмосковье

Поисковая операция на месте крушения пассажирского самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья близка к завершению. Об этом журналистам сообщил начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.



"По состоянию на 08:00 мск поисковая операция вступила в завершающую стадию", - сказал он.



По его словам, в течение ночи спасатели работали в три смены. "Сейчас акцент делается на работе с МАК и Следственным комитетом, связанной с вывозом фрагментов воздушного судна", - сообщил Полетыкин. В ближайшее время к работе приступит инженерная техника, которая будет осуществлять подъем крупных фрагментов самолета для их вывоза с места крушения.



Полетыкин уточнил, что все обломки самолета будут отправлены в Жуковский.



Ранее сообщалось, что на месте крушения Ан-148 обнаружили более 1,4 тысячи фрагментов тел погибших и около 500 обломков самолета.



По данным МЧС России в Московской области, на утро 13 февраля обследовано 30 га территории.



На сегодня запланирован подъем обломков самолета, находящихся в воронке. Их извлекут с помощью автокрана и кранов-манипуляторов.



Самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148, вылетевший из аэропорта Домодедово в Орск Оренбургской области, потерпел крушение в Раменском районе Московской области. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.



