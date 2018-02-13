Згуладзе отказалась от гражданства Украины

Эка Згуладзе, которая до мая 2016 года занимала пост первого заместителя министра внутренних дел Украины, отказалась от гражданства Украины и возобновила гражданство Грузии. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемешенных лиц Юрий Грымчак, пишет 5 канал. "Эка Згуладзе после того, как закончила свою каденцию у нас здесь руководителем полиции, она отказалась от гражданства Украины и возобновила гражданство Грузии,...

...обратившись там в соответствующие органы. На сегодня она уже не является гражданкой Украины, а является гражданкой Грузии", - пояснил он.



Напомним, Згуладзе стала замом Авакова в декабре 2014 года. Тогда же она получила украинское гражданство от президента Петра Порошенко.



11 мая 2016 года Кабмин удовлетворил просьбу Эки Згуладзе об освобождении ее с должности первого заместителя министра внутренних дел.

