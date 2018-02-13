Госдеп: улучшение отношений РФ и США зависит от урегулирования на Украине

Улучшению российско-американских отношений в первую очередь будет способствовать урегулирование на Украине. Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кейтлин Кавалек по итогам визита в Москву. Ее видеокомментарий размещен в социальных сетях посольства США в России.



"Одним из путей улучшения наших отношений является выполнение минских соглашений в полном объеме", - заявила она. "Если, работая вместе, мы добьемся полного выполнения минских соглашений, то это будет в значительной мере способствовать действительному улучшению российско- американских двусторонних отношений", - указала Кавалек.



По мнению дипломата, это та сфера, в которой России и США необходимо работать вместе, "чтобы обеспечить выполнение минских соглашений, которые представляют собой дорожную карту к достижению мира, прекращению вооруженного конфликта и возвращению людей к нормальной жизни, и, как следствие, улучшению отношений между Россией и странами Запада".



Администрация США абсолютно готова к отмене санкций против РФ, когда действия, повлекшие их введение, будут прекращены, добавила Кавалек.



"Конечно, этот год выдался сложным для американо-российских отношений, - отметила она. - Я думаю, в первую очередь важно не забывать о причинах введения США санкций в отношении России, начиная с агрессии на Украине".



"Санкции, связанные с ситуацией вокруг Украины и введенные из-за этих действий, могут быть отменены, если минские договоренности будут реализованы полностью, - указала Кавалек. - Администрация США абсолютно готова к отмене этих санкций, когда действия, повлекшие их введение, будут прекращены".



"Есть и другие санкции, введенные в 2017 году в ответ на вмешательство России в выборы, - добавила дипломат. - Их также можно отменить, если мы увидим, что это вмешательство прекратилось".



12 февраля 2015 года в Минске был подписан согласованный с лидерами "нормандской четверки" Комплекс мер по реализации минских соглашений из 13 пунктов. Они предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию и возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. Не проведена конституционная реформа, не введен в действие закон об особом статусе региона, не принят закон о выборах в Донбассе. Вместо этого украинская сторона настаивает на передаче ей участка границы с РФ, хотя это должно произойти, согласно минским договоренностям, только после выборов. В последнее время Киев также активно стал продвигать идею размещения в регионе вооруженной миссии под эгидой ООН, что, по сути, говорит о желании найти предлог для полного отказа от своих обязательств в рамках минских соглашений.

