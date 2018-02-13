Грузинский снайпер назвал двух причастных к убийствам на Майдане

Нынешний глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский и депутат Владимир Парасюк лично участвовали в убийстве людей во время Майдана, заявил грузинский снайпер Александр Ревазишвили. Он утверждает, что был свидетелем этих событий. "Пашинский стрелял из своего автомата короткими очередями. Парасюк молодой: из карабина "Сайга", его отец: из карабина СКС", — говорится в показаниях Ревазишвили адвокату.

Он готов представить эту информацию в украинском суде.



Корреспондент агентства пообщался в Тбилиси со снайперами, которые, по их словам, участвовали в трагических событиях на майдане. Они утверждают, что оружие и приказ открыть огонь они также получали от Пашинского.



По словам бывшего грузинского военного Кобы Нергадзе, на Украину его и других снайперов пригласил советник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Мамука Мамулашвили. Сейчас он возглавляет "грузинский легион", воюющий в Донбассе на стороне Киева. Мамулашвили поставил задачу "срочно выезжать на Украину для помощи протестующим". Как рассказал Нергадзе, на его группу выделили десять тысяч долларов, еще пятьдесят обещали после возвращения из командировки.



Полную версию и видео интервью с грузинскими снайперами РИА Новости опубликует 14 февраля.



Ранее итальянский 5 канал выпустил в эфир документальный фильм, в котором итальянские журналисты поговорили с Нергадзе, Ревазишвили и Залоги Кварацхелия. Один из них утверждал, что в момент обострения противостояний отряду приказали открыть огонь по бойцам "Беркута" и по протестующим, однако они восприняли приказ как провокацию и не стреляли.



Сторонники евроинтеграции заняли главную киевскую площадь — Майдан Незалежности (площадь Независимости) — 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС.



Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более ста человек новые украинские власти возложили на экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота "Беркут" распустили.

