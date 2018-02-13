Саакашвили просит помощи у Евросоюза и Меркель

Лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили просит поддержки у Евросоюза и канцлера Германии Ангелы Меркель, пишет газета Bild.



"В кафе в Киеве на меня напали мужчины в масках, они похитили меня, угрожали мне и вывезли меня на частном самолете в Польшу. За этой акцией стоит коррумпированный украинский президент Петр Порошенко", − заявил в понедельник, 12 февраля, Саакашвили.



"Если ЕС и в частности Ангела Меркель ничего не предпримут, то Украина придет к краху. Порошенко разрушает эту страну и хочет избавиться от меня, так как я обличаю коррупцию", − добавил политик.



Ранее Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Украину законным способом.



Напомним, 12 февраля политик был задержан в Киеве и доставлен на самолете в Варшаву. Саакашвили приняли на территории Польши согласно заявлению о реадмиссии, поданному Национальной миграционной службой Украины.

