Украина поможет голодающей Африке в знак памяти о Голодоморе

Украина проведет акцию по предоставлению символической помощи странам Африки и Азии, которые больше всего страдают от голода. Акция пройдет в знак памяти о жертвах Голодомора 1932-1933 годов в Украине.



Такое решение принял общественный совет по вопросам сотрудничества с религиозными организациями, передает пресс-служба МИДа.



"Пережив трагедию умышленного уничтожения украинского крестьянства, когда тоталитарный режим навязал миру замалчивание фактов массового уничтожения голодом, Украина почтит память жертв Голодомора, оказав помощь населению других стран, которое страдает от голода", - говорится в сообщении.



С инициативой выступил секретарь Синода епископов УГКЦ Богдан Дзюрах.



Лозунгом акции объявили: "Не плачь, а действуй! Равнодушие убивает!". К ней планируется привлечь не только официальные структуры, но и украинцев в стране и за ее пределами.



Также общественный совет поддержал провозглашение 2018 годом Божьего слова в Украине, что предполагает массовые чтения Священного Писания, а также "меры, направленные на осуществление Божьих заповедей в жизни".



Напомним, что в Киеве потратят еще 700 млн гривен на мемориал-долгострой жертвам Голодомора.



Как сообщалось, в связи с военными действиями на Донбассе, Украина вошла в список из 16 стран в которых отмечаются проблемы с достаточными объемами продовольствия из-за военных конфликтов.

