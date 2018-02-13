В Киеве за неделю с корью госпитализированы 288 человек

В Киеве за прошлую неделю 288 человек были госпитализированы с корью, из них 180 детей. Об этом сообщает "112 Украина". "За шестую неделю нового года зарегистрировано 25 831 случай заболеваний, что на 15,5% больше, чем за 5 неделю. Но это ожидаемая ситуация, характерная для данного периода года. Мы на сегодня не достигли эпидпорога на 18%. В структуре заболеваемости дети составляют 71% от общего количества болезней.

В медучреждения за прошедшую неделю 288 человек госпитализированы, из них 180 детей", - рассказал директор киевского городского лабораторного центра Сергей Чумак.



Он подчеркнул, что эпидемии кори в столице нет, но медиками решается вопрос о введении ограничительных мер.



Ранее сообщалось, что на Украине с начала 2018 года корью заболели 3 тыс. 554 человека. Больше всего заболевших в Ивано-Франковской, Одесской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской областях.



Напомним, что на Украине в течение 2017 года вдвое вырос уровень вакцинации против кори по сравнению с 2016 годом.

