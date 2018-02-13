В ДНР назвали "бредом" слова Турчинова о продвижении ВСУ в Донбассе

Заявление Киева о продвижении украинских силовиков в Донбассе на 10 километров не соответствует действительности, сообщили во вторник в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.



Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что украинские силовики за минувшие года по некоторым направлениям продвинулись в Донбассе на 10 километров и более за линию разграничения.



"Это бред, у нас такого километража "серых зон" не было нигде. Если они так считают, то они должны были войти на нашу территорию. На нашу территорию они нигде не входили. Они занимали некоторые участки в "серой зоне", причем не совсем удачные. Заявления о продвижениях — это демонстрация якобы геройских поступков, которых нет", — сказал представитель оперативного командования ДНР.

