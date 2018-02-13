В Киеве начали сносить МАФы на Майдане

Во вторник, 13 февраля, в центре Киева на Майдане начали сносить МАФы.



Об этом сообщает "Громадське".



По словам коммунальщиков, торговые сооружения незаконно расположены в подземных переходах возле станции метро. Основанием для демонтажа конструкций стало решение КГГА, принятое в связи с окончанием срока аренды.



Директор КП "Киевблагоустройство" Андрей Андреев пояснил, что владельцы МАФов имели разрешение на пользование ими на 5 лет. В 2017 году действие разрешительных документов закончилось и они должны были самостоятельно убрать МАФы.



"Сейчас мы проводим демонтаж и с 1 марта начнется капитальный ремонт этого подземного пешеходного перехода", - сообщил Андреев.



Начальник управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля отметил, что во время демонтажа движение по подземному переходу будет частично ограничено на два дня.



Напомним, что в Киеве в подземном переходе у станции метро "Майдан Независимости" планировали демонтировать все роллетные ряды - а именно 121 торговую точку. Об этом сообщил первый заместитель директора Департамента городского благоустройства КГГА Тарас Панчий.

