Кабмин выступает за усиление ответственности Минздрава и местных властей за выполнение медпрограмм

Кабинет министров Украины настаивает на усилении ответственности Министерства здравоохранения Украины и органов местного самоуправления за выполнение государственных медицинских программ.



"Глава правительства подчеркнул, что система здравоохранения в настоящее время проходит процесс фундаментальных изменений, но команда Министерства и местные органы должны работать слаженно и быстро выявлять проблемы, и решать их. Причем это касается как закупок лекарств и обеспечения зарплат врачей, так и выполнения программ", - говорится в сообщении пресс-службы Кабимина по результатам совещания по вопросам закупки лекарств, обеспечения вакцинами и дальнейшей реализации реформы системы здравоохранения.



Отмечается, что, прежде всего, речь идет о правительственной программе "Доступные лекарства".



По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, для выполнения соответствующих программ выделяется достаточно средств. "Когда мы тратим 6 млрд гривень на закупки лекарств (в год - ИФ), я хочу, чтобы эти лекарства закупали вовремя, а люди имели доступ к лекарствам. Или мы будем ответственно относиться к своим обязанностям, или работать не будем», - подчеркнул глава правительтва.



Как сообщалось, Минздрав Украины вынес на обсуждение перечень вакцин и сывороток для закупки за средства госбюджета в 2018 году.

