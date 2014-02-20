Адвокат Януковича показал фотографии пуль, которые летели в силовиков на Майдане

Адвокат экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк опубликовал фотографии пуль, которые, по его утверждению, были выпущены в правоохранителей на Майдане.



Снимки размещены на официальной странице Сердюка в Facebook.



"Силовое устранение адвокатов и отказ принять собранные ими доказательства причастности представителей действующей власти к расстрелам митингующих и правоохранителей на Майдане 20 февраля 2014 является однозначным основанием обжалования такого решения суда в ЕСПЧ. Они пошли на это, боясь, что эти доказательства, в том числе, докажут использование на Майдане похищенного во Львовской и Тернопольской области оружия...



Ведь все оружие, которое принадлежит и используется правоохранительными органами, имеет образцы пуль и гильз. И баллистическая экспертиза пуль пистолетов Макарова, изъятых из спецтехники, что утром 20.02.14 прикрывала отступающих по ул. Институтской правоохранителей, дала бы возможность установить оружие и указать след тех, кто им пользовался", - написал Сердюк.



По словам Сердюка, фотографии пуль вместе со многими томами других доказательств должен предоставить Печерскому суду адвокат Александр Горошинский.



В пресс-службе АО "АВЕРА ЛЕКС", где работает Сердюк заявляют, что "есть основания полагать" что этими пулями стреляли из оружия, которое ранее похитили из помещений правоохранительных органов на Западной Украины. Адвокаты отмечают, что эти пули лишь часть собранных ими доказательств.



Сердюк утверждает, что устраненные адвокаты пришли на судебное заседание с "большим количеством доказательств, которые свидетельствуют о причастности представителей действующей власти к расстрелам на Майдане".



По его словам, ГПУ "уже проиграла" дело Майдана.

