Штаб Собчак пожаловался в ЦИК на показ фильма Стоуна "Путин" на Первом канале

Избирательный штаб кандидата в президенты от партии "Гражданская инициатива" Ксении Собчак направил в Центризбирком РФ жалобу с просьбой проверить законность демонстрации в эфире Первого канала фильма американского режиссера Оливера Стоуна о действующем президенте России Владимире Путине. Об этом сообщает во вторник пресс-служба штаба.



Документальный фильм "Путин" транслируется на Первом канале с 12 по 15 февраля. Как отмечается в релизе, лента посвящена "не только профессиональной деятельности и исполнению служебных обязательств президентом РФ, но и его биографии, детству, родителям, семье, интересам". По мнению юристов штаба, "интервью с Путиным, из которых скомпилирован фильм, не относятся к исполнению президентом своих служебных обязанностей, а являются освещением исторических событий".



В связи с этим в штабе Собчак полагают, что показ этого фильма нарушает требования избирательного законодательства, "поскольку он содержит материалы, являющиеся агитационными", и транслируется до начала агитационного периода в СМИ.



"Адвокат Ксении Собчак Константин Добрынин просит председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову немедленно провести проверку и привлечь виновных к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении.



Ранее четырехсерийный фильм "Путин" уже транслировался в эфире Первого канала. Телепроект вошел в тройку самых рейтинговых программ российского телевидения по итогам 2017 года. Период агитации в СМИ начнется 17 февраля.

