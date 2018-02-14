40% украинцев готовы к участию в акциях социального протеста

Менее половины взрослого населения Украины выразили готовность к участию в акциях социального протеста, при этом большинство из них намерены участвовать в таких видах акций, как избирательная кампания и сбор подписей под коллективными обращениями, о чем свидетельствуют данные декабрьского опроса Киевского международного института социологии (КМИС), обнародованные во вторник.

Согласно результатам социсследования, в акциях протеста готовы участвовать 40% взрослых жителей Украины. По сравнению с предыдущими годами уровень готовности к участию в таких акциях вырос с 43% в декабре 2014 года до 49% в декабре 2016 года, а затем снизился до 40% в декабре 2017 года.



В то же время, выросла доля тех, кто говорит о неготовности участвовать в каких-либо акциях массового протеста: с 46% в 2016 году до 53% в 2017 году.



Наибольшее количество людей, как и раньше, готовы прибегнуть к таким формам социального протеста, как участие в избирательной кампании (28,9%), сбор подписей под коллективными обращениями (16,5%), санкционированные митинги и демонстрации (9,6%). От 2% до 3% респондентов отмечали, что готовы принять участие в забастовке, бойкоте, пикетировании государственных учреждений, несанкционированных митингах и демонстрациях. О готовности участвовать в захвате зданий и голодовке заявили по 0,7% респондентов. Идею создания вооруженных формирований поддержали 0,6% опрошенных.



В региональном разрезе картина следующая: уровень готовности к участию в акциях протеста в целом относительно ниже в Западном регионе (35%) по сравнению с другими. Жители Южного региона значительно чаще, чем другие, готовы участвовать в сборе подписей под коллективными обращениями, а жители Центрального региона меньше готовы к участию в забастовках по сравнению с жителями Западного и Южного регионов.



КМИС проводил всеукраинский опрос общественного мнения с 1 по 14 декабря 2017 года. Методом личного интервью опрошено 2039 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

