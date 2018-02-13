В центре Киева произошла стрельба

В Киеве на улице Саксаганского 26-летний злоумышленник из пистолета расстрелял мужчину. Об этом во вторник, 13 февраля, сообщили в пресс-службе столичной Нацполиции.



Правоохранители рассказали, что конфликт между мужчинами перерос в стрельбу. Молодой человек достал оружие и прострелил оппоненту бедро и плечо. Злоумышленника удалось оперативно задержать на месте преступления. Пистолет и патроны изъяли и направили на экспертное исследование.



По данному факту следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство статье "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до семи лет лишения.

