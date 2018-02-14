На Украине сохранится прохладная погода

В ближайшие сутки, 14 февраля, территория Украины останется в прохладной воздушной массе, погоду будет определять поле пониженного давления, на востоке и западе - атмосферные фронты, сообщает Укргидрометцентр. В восточных, Сумской, Полтавской, западных, а днем также и в Винницкой области ожидается небольшой снег и мокрый снег, в Карпатах и Прикарпатье - умеренные, местами сильные осадки, днем в Одесской области мокрый снег и дождь. На остальной территории - без существенных осадков.

Ночью и утром в стране местами туман; на Левобережье местами гололед. На дорогах всей Украины, кроме юга, местами гололедица.



Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, днем в южной части отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла; в южной части и местами на Закарпатье ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.



В Киеве - без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° , днем 1-3° мороза.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 14 февраля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 8,5 градусов тепла в 1975 году, а самая низкая ночью – на отметке 22,3 градуса мороза в 1911 году.



В четверг, 15 февраля, ночью в западных, южных и Винницкой областях, днем во всей Украине, кроме восточных областей и севера Левобережья, пройдет небольшой мокрый снег, на юге страны с дождем, ночью в Одесской области умеренные осадки. На дорогах местами гололедица.



Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; на юге страны и Закарпатье ночью около 0°, днем 1-5° тепла.



В Киеве ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем около 0°.

