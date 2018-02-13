Олег Бахматюк: Реструктуризации долгов моих банков сопротивлялась лично Гонтарева

Собственник и руководитель агрохолдинга «Укрлэндфарминг» Олег Бахматюк в течение более, чем года добивался проведения переговоров с Национальным банком о реструктуризации 19 млрд грн. долгов своих банков «Финансовая инициатива» и «ВиЭйБи Банк» перед государством. Об этом сам Бахматюк сообщил в интервью агентству «Интерфакс-Украина».



«Конструктивная идея, которая была предложена Нацбанку, но не была услышана. Я готов полностью погасить все долги «ВиЭйБи Банка» и «Финансовой инициативы», но Нацбанк даже не хочет садиться за стол переговоров.

Было страшное сопротивление руководства: Гонтарева не хотела абсолютно этим вопросом заниматься», - отметил он.



Олег Бахматюк напомнил, что предложил НБУ переговоры о бездисконтной выплате акционером долгов банкам. «Приводили четкую аргументацию: уважаемые, вы можете любить или не любить Бахматюка, однако в "Укрлэндфарминге" работает 37 тысяч людей, холдинг платит в год 2,5 млрд грн налогов, еще 2,5 млрд - это фонд зарплаты, объем производства - 1,2% ВВП. Кроме того, опыт продажи активов через Фонд гарантирования вкладов показывает, что активы не продаются даже за 5% от балансовой стоимости, тогда как мы предлагаем 100% через 10 лет. Давайте сделаем то, что поможет государству возместить потери и наполнить бюджет», - привел он свои аргументы.



Отсутствие решения по реструктуризации не дает компании развиваться и привлекать инвестиции, однако при этом предприятия продолжают гасить свои обязательства перед иностранными кредиторами, сообщил Бахматюк.



«Мы стучим во все двери и говорим: возьмите у нас деньги, дайте нам возможность говорить с потенциальным стратегическим инвестором. Мы открыты: есть реальные активы, и в этом уже никто не сомневается, и на эти реальные активы, в первую очередь, были потрачены зарубежные кредиты. Казалось бы, после нашего предложения ответом должно было быть: уважаемый, давай бизнес-модель возвращения 20 млрд грн. … Но нет, нужно включить все методы борьбы - внешние и внутренние, нанять сто юристов, потратить серьезные деньги, и в итоге прийти к тем же активам, которые уже заложены перед иностранными кредиторами», - подчеркнул предприниматель.



По его словам, он не хочет повторить судьбу агрохолдинга «Мрия», где стоимость долга снизились до 1-2%, а компания ужалась в объемах в три-четыре раза.



«Укрлэндфарминг» раз в семь больше, чем «Мрия», и я никуда не бегу. … за последние годы заплатили кредиторам $507 млн, то это о чем говорит – что мы не собираемся бежать и хотим сохранить компанию. Ведь если верить обвинениям, то мы могли эти деньги не платить… С внешними кредиторами я и так веду переговоры. И без Национального банка. Конечно, внешние кредиторы будут успокоены больше, когда вопрос с НБУ будет решен. Долги внешних кредиторов обеспечены», - предлагает Олег Бахматюк.



Продолжение попыток провести переговоры о собирается начать уже с новым главой НБУ.



«У меня еще есть сила и дух, и надежда эту ситуацию довести до логического завершения. Я готов нанять уважаемую компанию, лучших переговорщиков. Нацбанк пусть наймет другую. И они сядут за стол и сделают бизнес-модель… Я хочу быть услышанным. Разговаривать не просто с новым главой Национального банка, а со здравым смыслом, который работает во всем цивилизованном мире.» - говорит О. Бахматюк.



