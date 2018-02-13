ГПУ: депортация Саакашвили может навредить делу о расстрелах на Майдане

Михаил Саакашвили, депортированный в Польшу, 12 февраля, был важным свидетелем по делу о расстрелах на Майдане во время Революции достоинства. Сегодня его планировали допросить в Святошинском райсуде Киева.



Об этом в комментарии заявил прокурор ГПУ Алексей Донский, передает "112 Украина".



Как объяснил прокурор, к материалам суда был добавлен документальный фильм, снятый в 2017 году итальянским военным корреспондентом Джианом Микалессином для канала "Canale 5". Согласно собранной автором информации, некие лица, которые представились как граждане Грузии заявили, что они выполняли приказ о расстрелах протестующих на Майданезимой 2014 года. Двое из них упоминают Михаила Саакашвили, причисляя его к организаторам расстрелов.



Защитники "Беркута", по словам Донского, поставили перед судом вопрос о допросе лиц, появившихся в фильме. Именно поэтому было крайне важно допросить Саакашвили в суде.



Прокурор уточнил, что в дальнейшем будут приниматься меры для того, чтобы допрос все-таки состоялся, возможно, в видеорежиме.

