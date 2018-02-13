Евросоюз потребовал от Киева полный доступ к документам спецслужб

Сотрудники Консультативной миссии Евросоюза требуют от украинских госструктур полный доступ к внутренним документам. Об этом в интервью порталу "Украинская правда" рассказал глава КМЕС Кястутис Ланчинскас.



По его словам, европейские аудиторы приехали на Украину не контролировать власти, а помогать им "построить государство" и проводить реформы. Для эффективной работы, как заметил Ланчинскас, отношения между КМЕС и Киевом должны быть максимально открытыми и доверительными.



"Например, один ваш орган попросил нас провести аудит системы, но как только мы взялись за работу, то услышали: "Наша структура секретная, внутренние документы секретные". Мы отказались так работать. Как мы можем провести аудит, не имея доступа к документам? Что мы будем оценивать?" — сказал глава Консультативной миссии ЕС на Украине.



Ланчинскас не стал называть службу, о которой идет речь, однако журналист издания предположил, что речь идет о Службе Безопасности Украины. Самыми открытыми же госорганами чиновник назвал МВД и Нацполицию. Помимо указанных структур в мандат КМЕС также входит реформа работы прокуратуры и пограничной службы.

