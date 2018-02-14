НАТО призвала Киев изучить мнение Венецианской комиссии о законе об образовании

НАТО призывает Украину лучше изучить мнение Венецианской комиссии Совета Европы, чтобы разрешить проблемную ситуацию, возникшую в отношениях Украины и Венгрии, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Венгрия из-за разногласий в связи с законом об образовании заблокировала проведение заседания комиссии Украины – НАТО на уровне министров обороны, ...



...которое планировалось провести на полях министерской встречи альянса 14 – 15 февраля.



"Мы знаем о вызовах, связанных с законом о языках, и о трудностях с разрешением этого вопроса, потому что Украина и Венгрия не могут договориться. Я общался и с премьер-министром (Венгрии) Виктором Орбаном, и с президентом (Украины Петром) Порошенко. Я призвал их найти решение", — сказал генсек журналистам.



Он отметил, что речь идет о балансе между обеспечением прав этнических меньшинств и необходимостью изучения государственного языка.



"Есть предложение Венецианской комиссии. Я приветствую мнение и рекомендацию Венецианской комиссии. Я призываю Украину лучше изучить рекомендации, потому что они прочертили путь разрешения проблемы в отношениях Украины и Венгрии", — заявил Столтенберг.



Он отметил, что "НАТО продолжит работать с Украиной".



"Мы продолжим предоставлять поддержку и тесно работать с Украиной. Я встречусь с президентом Порошенко позже на этой неделе в Мюнхене", — сообщил генсек.

