Сайдик: минский процесс работает

Минский процесс остается работающим механизмом, благодаря которому решается большое число вопросов мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.



Такое мнение по случаю трехлетия минских соглашений высказал спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик в интервью корреспонденту ТАСС.



"Действуя в качестве специального представителя действующего председателя ОБСЕ, я глубоко убедился, что альтернативы минским соглашениям для мирного урегулирования конфликта в восточной Украине просто нет. И я никоим образом не могу согласиться с утверждением, что минские соглашения не выполняются и минский процесс не работает", - заявил он.



"Во время переговоров трехсторонней контактной группы в Минске мы смогли прийти к решениям по разным вопросам, предусмотренным в минских соглашениях. Выполняя минские соглашения от 19 сентября 2014 года и от 12 февраля 2015 года, трехсторонняя контактная группа приняла несколько решений, устанавливающих режим прекращения огня. Также она одобрила приложение к минским соглашениям по отводу тяжелого вооружения (29 сентября 2015 года), решение по противоминной деятельности и решение о полном запрете на учения с применением всех видов боевых вооружений вблизи от линии соприкосновения (2 марта 2016 года), а также рамочное решение о разведении сил и средств (20 сентября 2016 года), подготовленные рабочей группой по безопасности, возглавляемой руководителем Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ послом Эртурулом Апаканом", - перечислил Сайдик.



"В результате всего этого, - отметил он, - к сегодняшнему дню нам удалось значительно уменьшить количество гражданских жертв в зоне конфликта. Благодаря работе группы мы также урегулировали потоки гражданского населения через линию соприкосновения, среднее число пересечений которой в последнее время возросло до 27 тыс. в день".



"Среди политических вопросов мы очень подробно обсуждали модальности проведения местных выборов в ОРДО (Отдельные районы Донецкой области) и ОРЛО (Отдельные районы Луганской области), а также вопросы амнистии. Большие шаги были сделаны в гуманитарной сфере. В конце прошлого года мы, например, подготовили большой обмен удерживаемыми. Правда, пока еще не по формуле "всех на всех", как предусмотрено минскими соглашениями, но мы активно дальше работаем в этом направлении", - сказал спецпредставитель главы ОБСЕ.



"По экономическим вопросам мы успешно решаем вопросы обеспечения необходимых повседневных условий жизни для гражданского населения в зоне конфликта, например, таких как водо-, электро- и теплоснабжение", - продолжил Сайдик. "За тесное сотрудничество при поиске решений проблем хочу выразить свою признательность и глубокую благодарность моим коллегам руководителям украинской и российской делегаций в трехсторонней контактной группе второму президенту Украины Леониду Кучме и бывшему председателю Государственной думы Борису Грызлову", - сказал спецпредставитель главы ОБСЕ.



"Хочу заверить - минский процесс работает, - подчеркнул спецпредставитель главы ОБСЕ. - Но, к моему сожалению, из-за недостаточной политической воли сторон все еще возникают инциденты, и не происходит или недостаточно происходит воплощение в жизнь решений, принятых в рамках минского процесса. Также, к моему большому сожалению, сотрудники СММ ОБСЕ все еще сталкиваются с препятствиями, осложняющими их доступ для эффективного мониторинга и верификации режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения в зоне конфликта, и прежде всего на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Мне также очень жаль, что нам до сих пор все еще не удалось произвести ранее согласованного разведения сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская".



"Также хочу отметить, что наши минские переговоры - не единственный формат, работающий над поиском решений конфликта на восточной Украине. Этим также активно занимается "нормандская четверка", ведутся российско-американские консультации на уровне специального представителя США Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова", - сказал Сайдик.



"Приветствую это, так как верю, что все пути поиска решений конфликта направлены на ту же самую цель - положить конец человеческим страданиям как людей, проживающих на Донбассе, так и тех, которых развитие событий заставило оттуда уехать. Эта неоспоримо тяжелая жизненная ситуация людей Донбасса придает всем вышеупомянутым усилиям характер крайней срочности", - заключил Сайдик.

