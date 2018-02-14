Украина увеличила производство яиц и мяса

Украина в январе 2018 года увеличила производство мяса на 0,4%, яиц – на 2,5%, а молока – сократила на 0,7%. Об этом в среду, 13 февраля, сообщает Государственная служба статистики.



Так, мяса (в живом весе) в январе было произведено 0,3 млн тонн, что на 0,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.



Производство яиц увеличилось на 2,5% – до 1,081 млрд шт.



Отмечается, что в Украине в январе производство молока сократилось на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 0,573 млн тонн.



Согласно статданным, производство молока в Украине в 2017 году сократилось на 0,5% по сравнению с 2016 годом – до 10,329 млн тонн, мяса (в живом весе) – 0,4%, до 3,259 млн тонн. Производство яиц в 2017 году выросло на 3,2% – до 15,578 млрд шт.



Напомним, ранее сообщалось, что в январе Украина экспортировала 19,69 тыс. тонн мяса птицы и субпродуктов, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

