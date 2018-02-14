Лавров: Россия готова возобновить взаимовыгодный диалог с ЕС, но не будет упрашивать

Россия открыта к возобновлению взаимовыгодных экономических отношений со странами Евросоюза, но не станет просить прекратить политику санкций. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник на пресс-конференции по итогам встречи с бельгийским коллегой Дидье Рейндерсом, отвечая на вопрос о европейских антироссийских санкциях.



"Как мы уже не раз говорили, мы не будем никого упрашивать эту политику менять. Мы рассчитываем, как неоднократно подчеркнул президент Путин, что здравый смысл возьмет верх и политика, которая преследует идеологизированные цели, которые ставит геополитические расчеты выше экономических интересов, конечно, никуда нас не приведет, - сказал он. - Но мы всегда готовы, чтобы возобновить равноправный, взаимоуважительный, взаимовыгодный диалог. Без ультиматумов, требований покаяться, извиниться".



"Мы все свои действия открыто на основе международных правовых норм объяснили. И все те, кто хочет нас услышать, нас услышали", - добавил министр.



Лавров также отметил, что для того, чтобы понять, как обстоят дела на полуострове Крым и в Севастополе, следует делать это лично. "Все больше и больше западных политиков, парламентариев из Бельгии и других стран Евросоюза посещают республику Крым и Севастополь, субъекты Российской Федерации. Все те, кто хочет понять действительно, что там происходит могут напрямую, поехав туда, своими глазами посмотреть что и как", - сказал дипломат.



"Это сейчас вообще модно - решать вопросы дистанционно, особенно когда это касается обвинений тех или иных государств, которые не по нраву нашим западным коллегам. Эта дистанционность применяется и в отношении суждений о Крыме тех, кто считает это аннексией вопреки объективным фактам, заключающимся в свободном волеизъявлении крымчан. Дистанционно выносятся и вердикты", - добавил глава МИД РФ.



В этом контексте, Лавров обратил внимание, что такой линии придерживаются и в отношении расследования предполагаемой химической атаки в сирийском Хан-Шейхуне. "Когда речь идет о применении химического оружия в Сирии, надо ехать на место инцидента, а не полагаться на какие-то фейковые видео-сюжеты. Если речь идет о том, нарушаются права в Крыму, надо есть в Крым, а не слушать измышления некоторых государств, включая, конечно, украинское руководство", - заключил министр.

