Суд Лондона вновь отказался отменить ордер на арест Джулиана Ассанжа

Суд Лондона вновь отказался удовлетворить запрос об отмене ордера на арест основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, оставив в силе выданное почти шесть лет назад судебное распоряжение. Об этом решении объявила во вторник судья Вестминстерского магистратского суда Лондона Эмма Арбутнот, выслушав доводы защиты, сообщает корреспондент ТАСС из зала заседаний.



"Я не согласна с тем, что нахождение Джулиана Ассанжа в посольстве [Эквадора в Лондоне] является несправедливым, необоснованным, неблагоразумным или несоразмерным", - сказала она, отвергнув доводы защиты.



В ответ на аргументы адвокатов Ассанжа о том, что он уже получил достаточное наказание, проведя в небольшой комнате диппредставительства больше пяти лет, судья указала на то, что он пользуется в своей повседневной жизни телефоном и компьютером, что запрещено заключенным.



Арбутнот также заявила о том, что не нашла "оснований для опасений" Ассанжа быть выданным США, что, по ее мнению, могло вызвать "дипломатический скандал" между Швецией и Великобританией.



На прошлой неделе судья уже отказалась отменить ордер, однако защита Ассанжа представила новые аргументы, в том числе о том, что деятельность основателя WikiLeaks может представлять общественный интерес.



После того, как 30 ноября 2010 года Интерпол, а 2 декабря того же года Европол выдали ордера на его арест, Ассанж сдался полиции Великобритании, где тогда находился. Он был помещен под стражу, но отказался от добровольной экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест из- за обвинений в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве", а также в изнасиловании. Он был отпущен под залог в £240 тыс. на время рассмотрения экстрадиционного запроса Швеции.



В качестве условий временного освобождения суд обязал его сдать паспорт, носить электронный браслет, постоянно находиться по месту проживания в графстве Суффолк и каждый день отмечаться в местном отделении полиции.



Когда же британский суд постановил выдать Ассанжа шведским властям, австралиец попросил в 2012 году убежище в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию. Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где ему грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента. Выдвинутые обвинения основатель WikiLeaks отвергает и называет их политически мотивированными.



19 мая 2017 года старший прокурор Швеции Мариан Ню приняла решение прекратить расследование в отношении Ассанжа по подозрению в изнасиловании и рекомендовала суду отменить ранее выданный ордер на его арест. Сам основатель WikiLeaks назвал это решение победой как для него лично, так и для всей системы ООН по обеспечению прав человека.



Однако британская полиция тогда же дала понять, что Ассанж будет сразу же задержан властями, если покинет посольство Эквадора в Лондоне, и что основанием для такого шага является выданный Великобританией ордер на арест австралийца за его неявку в суд 29 июня 2012 года.

