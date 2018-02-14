В Евросоюзе следят за ситуацией с выдворением Саакашвили с Украины

Евросоюз следит за развитием ситуации с экс-президентом Грузии, бывшим губернатором Одесской области Михаил Саакашвили, которого накануне выдворили с Украины в Польшу, заявили во вторник РИА Новости в пресс-службе главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.



Власти Украины в понедельник выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Саакашвили, со своей стороны, призвал ЕС и канцлера ФРГ Ангелу Меркель оказать поддержку в противостоянии с украинским президентом Петром Порошенко.



"Мы продолжаем следить за развитием ситуации относительно господина Саакашвили. Мы ожидаем, что верховенство права, а также права господина Саакашвили будут обеспечены", — сказала представитель Могерини Майя Косьянчич.

