Россия отказалась перечислять деньги в ПАСЕ за 2018 год

Совет Государственной Думы России не утвердил выплату взноса на финансирование Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) за 2018 год. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты российского парламента Иван Мельников. При этом на ряд других международных организаций деньги были выделены. "Совет Думы принял решение об уплате взноса за 2018 год в бюджет международных организаций.

Это Межпарламентская ассамблея православия, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества, Межпарламентский союз, Международная федерация библиотечных обществ и ассоциаций и Секретариат Парламентской конференции Балтийского моря. Как вы заметили... нет Парламентской ассамблеи Совета Европы. На этом хотел бы акцентировать ваше внимание", - сказал он.



Мельников пояснил, что это решение было принято "в отношении той части, которая касается ПАСЕ", а не общего взноса в Совет Европы.

