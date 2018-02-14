Украина оказалась в хвосте рейтинга лучших стран для жизни пенсионеров

Украину включили в последнюю десятку рейтинга "Лучшие страны мира для комфортной пенсии". Он был составлен американским изданием US News и бизнес школой Wharton и BAV Group, передает usnews.



Украина заняла 72 место из 80 стран, представленных в списке. Соседями в рейтинге являются Ангола (71 место) и Алжир (73 место).



Польша заняла 32 место, Венгрия - 39 место, Чехия - 37 место, Румыния - 50 место, Турция - 46 место, Беларусь - 66 место. РФ заняла предпоследнее, 79 место.



Второй год подряд Новая Зеландия является лучшей страной в мире для жизни на пенсии.

