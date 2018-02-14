Разведка США: ситуация на Украине может привести к досрочным выборам

Значительный риск возникновения политической нестабильности существует на Украине. Текущая ситуация в стране может привести к досрочным выборам. Такое мнение выразил во вторник директор национальной разведки США Дэниел Коутс.

"На Украине сохраняется риск возникновения внутриполитических потрясений, что Россия может использовать, чтобы подорвать прозападную ориентацию Киева.

<...> Общенародное недовольство темпами реформ, пониженный уровень жизни, ощущение усугубляющейся проблемы коррупции и политическая поляризация в преддверии запланированных президентских и парламентских выборов в 2019 году способны привести к досрочным выборам", - говорится в тексте вступительного слова Коутса, который принимает участие в слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США.



Коутс также отметил, что власти в Киеве не смогут восстановить в этом году контроль над востоком Украины. "Конфликт на Украине, скорее всего, будет оставаться в тупике и характеризоваться колеблющимися уровнями насилия. Крупные наступательные действия одной или другой стороны в 2018 году маловероятны. Однако расчеты обеих сторон могут измениться, если одна из них увидит, что вторая серьезным образом пытается изменить статус-кво. <...> Киев будет решительно противостоять уступкам Москве, но почти наверняка не восстановит контроль над <...> районами восточной Украины в 2018 году", - отметил глава разведки.

