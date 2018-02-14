Уникальный тест позволит проверить ребенка на 193 болезни

Уникальный тест позволит проверить ребенка на 193 болезни

Американские ученые из компании Sema4 разработали тест, предназначенный для выявления 193 генетических заболеваний. Представители компании заявляют, что мазок легко взять в домашних условиях. Для этого нужно просто провести специальной палочкой по внутренней стороне щеки ребенка, рассказывает Zee News.

Тест помогает выявить склонность к таким патологиям, как эпилепсия, спинальная мышечная атрофия и рак. Новый метод позволяет найти в пять раз больше болезней, чем обычные генетические тесты. Специалисты компании Sema4 используют самые современные методы анализа ДНК. Тем не менее, перед процедурой необходимо будет проконсультироваться с врачом.

Кстати, недавно ученые провели анализ 12000 результатов тестов, которые сдавали беременные женщины и пары, собирающиеся завести ребенка. Тесты показывали риск муковисцидоза, синдрома ломкой X-хромосомы и спинальной мышечной атрофии у будущего ребенка. Известно, что синдром ломкой Х-хромосомы вызывает интеллектуальные отклонения, проблемы с поведением и обучением. Спинальная атрофия - тяжелое заболевание, приводящее к потере мышечной ткани, а муковисцидоз поражает легкие и пищеварительную систему.

Исследование показало: каждый 20-й человек оказывался носителем минимум одного из трех обозначенных заболеваний, и 88% из этих носителей не имели семейной истории наличия заболеваний. Притом, 69% женщин проходили тестирование, когда уже были беременны. И тестирование предлагали гинекологи или репродуктологи.