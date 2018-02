В Южной Корее прошли соревнования по слалому среди роботов

В Южной Корее, где в настоящее время проходят зимние Олимпийские игры, состоялись соревнования по слалому, в которых приняли участие роботы, пишет The Verge.



Как сообщает газета The Korea Herald, соревнования под названием "Edge of Robot: Ski Robot Challenge" прошли в понедельник, 12 февраля, на лыжном курорте Hoengseong County, расположенном неподалеку от олимпийского Пхенчхана. В них приняли участие восемь роботов, созданных командами из местных университетов и компаний.



Задача небольших роботов, одетых в лыжные куртки и штаны и немного похожих на детей, заключалась в том, чтобы быстрее соперников съехать по 80-метровому склону, вписавшись в размеченную пятью воротами траекторию трассы. Всего роботам давалось по три попытки, а победителю полагалась премия в 10 тысяч долларов США.



Даже для начинающих лыжников такая трасса является довольного легкой, но роботам заезды дались непросто. Из-за мороза и сильного ветра многие из них начинали барахлить и врезались в ворота или ограждающую трассу сетку, но некоторым все же удалось доехать до финиша. Небольшой видеообзор соревнований был опубликован на YouTube-канале южнокорейской газеты.



Победителем состязаний стал робот Taekwon V, который с первой попытки преодолел все ворота и завершил спуск за 18 секунд. Ранее его создатели из компании MiniRobot опубликовали видео тренировок робота, которое также демонстрирует работу встроенной системы распознавания препятствий.