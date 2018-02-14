Шаманов назвал недостоверными данные о гибели большого количества россиян в Дейр-эз-Зоре

Распространенная информация о большом количестве погибших россиян при ударе коалиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля недостоверна, идет проверка данных. Об этом сообщил в среду журналистам глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.



"Судя по анализу структур, разведывательного сообщества, очень много признаков, что это специально кто-то сгущает краски", - считает Шаманов.



"Идет детальная проверка информации. Но достоверной, заслуживающей внимания информации, к сожалению, нет", - отметил он



Как сообщило ранее Минобороны России, сирийские ополченцы попали в провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля под обстрел коалиции из-за несогласованных с российскими военными действий. В результате инцидента были ранены 25 ополченцев. Российских военнослужащих в том районе не было, уточнили в военном ведомстве.

