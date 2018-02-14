Грузинские снайперы сообщили, что на Майдане получили оружие от Пашинского

Грузинские снайперы, принимавшие участие в событиях на Майдане в феврале 2014 года, сообщили, что оружие и приказ открыть огонь по людям они получили от нынешнего главы комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского.



Корреспондент РИА Новости побывал в Тбилиси, где лично пообщался с грузинскими снайперами, ставшими участниками трагических событий на Майдане. В распоряжении агентства также есть их показания адвокату, с которыми они, по их словам, готовы выступить перед украинским правосудием.



Один из них, бывший грузинский военный Коба Нергадзе сообщил РИА Новости, что 14-15 февраля его и других старших групп снайперов собрали в гостинице "Украина" в Киеве.



"Там были (нынешний спикер Верховной рады Андрей) Парубий и Пашинский. Парубий выступил перед нами: "необходимо помочь братскому народу и скоро у нас будет задание". Но никаких уточнений не было", – сообщил Нергадзе.



"Вечером 19 февраля в гостиницу снова зашел Сергей Пашинский и несколько незнакомых парней с большими сумками. Они достали из сумок карабины СКС, автоматы Калашникова калибра 7,62 и еще была одна винтовка СВД и карабин иностранного производства. Пашинский нам объяснил, что оружие потребуется "для защиты", но на мой вопрос, от кого защищаться, не ответил и вышел из номера", – добавил он.



В свою очередь, другой бывший грузинский военный, прибывший на Украину в разгар волнений, Александр Ревазишвили подтвердил, что оружие было получено от Пашинского.



"Ночью, примерно в 4 или 5 утра (20 февраля 2014 года – ред.) я услышал выстрелы, как мне показалась, со стороны Октябрьского дворца. Пашинский вскочил, схватил рацию и стал кричать, чтобы прекратили огонь и что еще не время. Стрельба сразу прекратилась. Примерно в 7.30 утра, может, позже, Пашинский приказал всем приготовиться и начать стрелять. Делать по два-три выстрела и сразу менять позицию. Стрельба велась примерно 10-15 минут. После этого нам приказали бросить оружие и покинуть здание", – сообщил Ревазишвили.



Похожую картину описал и Нергадзе. "Рано утром, 20 февраля примерно в 8 часов я услышал выстрелы со стороны консерватории. Через три-четыре минуты группа Мамулашвили начала стрелять из окон гостиницы "Украина", которые находились на третьем этаже. Стреляли парами. После производства выстрела переходили в следующую комнату и делали следующий выстрел. Когда все закончилась, нам сказали уходить. В тот же день вместе с Бежо мы улетели в Тбилиси", – сообщил он.



Ранее итальянский "5 канал" выпустил в эфир документальный фильм, в котором итальянские журналисты берут интервью у Нергадзе, Ревазишвили и Залоги Кварацхелия. По словам этих людей, в 2014 году их в качестве снайперов направил в Киев экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Один из них утверждал, что в момент обострения противостояний их отряду приказали стрелять по сотрудникам "Беркута" и по протестующим, однако грузинский отряд воспринял приказ как провокацию и не стрелял.



Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.

