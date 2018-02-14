Оправдания Тупальского не приемлемы: «серые схемы» на Киевской таможне никто не отменял, - Вадим Браиловский

Комментарии начальника Киевской таможни Сергея Тупальского по поводу скандальной ситуации с арестом его заместителя Юрия Коваленко не выдерживают критики. Никакого давления на руководство таможенного пункта «Столичный» с целью возвращения «серых схем» не может быть априори. По той простой причине, что «серые схемы» Тупальский не отменял.



Такое мнение высказал ведущий экономический эксперт, член Делового совета Украина-Китай Вадим Браиловский.



«Если честно, меня не мало повеселило ответное заявление начальника Киевской городской таможни Сергея Тупальского на арест своего заместителя. Особенно его фраза: «На руководство Киевской городской таможни оказывается давление с целью возврата «серых схем». Позвольте, хочу спросить, - а, что, кто-то отменял эти «серые схемы»?» - иронизирует Браиловский.



По словам эксперта, он очень хорошо знаком со всеми коррупционными механизмами обогащения чиновников на украинских таможенных пунктах, которые приводят к ежегодному разворовыванию государственного бюджета на миллиарды гривен. Среди них – необоснованное завышение стоимости оформления грузов для «белых импортеров», существенное занижение ставок для контрабандистов, которые действуют в связке с коррупционерами, выбивание взяток с предпринимателей под угрозой создания искусственных проблем при оформлении грузов.



«Не могу достоверно судить о причастности Сергея Тупальского к взяткам, которые брал его заместитель Коваленко. Эти факты должно установить или опровергнуть следствие. Однако, в информационном пространстве еще не утих скандал с фирмой «Триумф-СВ». Как известно, эта компания с уставным капиталом в 100 гривен, была основана родным братом Сергея Тупальского Александром. А управлял двоюродный брат Алексей Лапоухов. Как известно из материалов следствия, именно эта фирма была посредником при таможенном оформлении грузов на таможенном посту «Святошин», когда Тупальский являлся его начальником. А с момента перевода Тупальского на Киевскую таможню, «Триумф СВ» начал оформлять грузы там. Документы свидетельствуют, что через фирму-прокладку Тупальского оформлялись тысячи контейнеров по существенно заниженной стоимости. Так о какой борьбе с «серыми схемами» говорит Тупальский?» - спрашивает эксперт.



Он напомнил еще об одном недавнем скандале с арестом крупнейшего контрабандиста Вадима Альперина. Как известно «Король Одесской контрабанды» ввозил через таможенный пункт «Столичный» огромные партии контрабандной одежды, обуви и тканей. При этом, руководство Киевской таможни предоставляло Альперину так называемый «специальный тариф», занижая стоимость оформления грузов в несколько раз.



«Наивно полагать, что господин Тупальский не был в курсе коррупционных афер с контрабандой Альперина. Так же сомнительно, что начальник Киевской таможни не знал, чем занимается фирма брата под самым его носом. На мой взгляд, Тупальский вынужден сейчас как-то оправдываться. Только вот оправдания эти выглядят совсем неубедительно», - подытожил Вадим Бариоловский.

