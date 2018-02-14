Трамп назвал свою кандидатуру на пост главы Агентства нацбезопасности

Трамп назвал свою кандидатуру на пост главы Агентства нацбезопасности

Дональд Трамп выдвинул кандидатуру на пост главы Агентства национальной безопасности (АНБ). Это 54-летний генерал-лейтенант Пол Накасоне.

Об этом сообщил специальный помощник президента и координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности Роб Джойс в Twitter.

"У него богатый опыт, он также имеет значительный опыт работы с кибертехнологиями", - написал Джойс.

Теперь кандидатуру Накасоне должен утвердить Конгресса США. В случае утверждения он возглавит также Киберкомандование ВС США и будет повышен в звании до генерала.

С октября 2016 года Накасоне возглавляет Кибернетическое командование сухопутных войск ВС США, до этого он участвовал в боевых операциях в Ираке и Афганистане.

Нынешний директор АНБ адмирал Майкл Роджерс, занимавший эти посты с 2014 года, объявил в начале января о намерении уйти весной в отставку.