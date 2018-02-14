Трамп назвал свою кандидатуру на пост главы Агентства нацбезопасности

Дональд Трамп выдвинул кандидатуру на пост главы Агентства национальной безопасности (АНБ). Это 54-летний генерал-лейтенант Пол Накасоне.



Об этом сообщил специальный помощник президента и координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности Роб Джойс в Twitter.



"У него богатый опыт, он также имеет значительный опыт работы с кибертехнологиями", - написал Джойс.



Теперь кандидатуру Накасоне должен утвердить Конгресса США. В случае утверждения он возглавит также Киберкомандование ВС США и будет повышен в звании до генерала.



С октября 2016 года Накасоне возглавляет Кибернетическое командование сухопутных войск ВС США, до этого он участвовал в боевых операциях в Ираке и Афганистане.



Нынешний директор АНБ адмирал Майкл Роджерс, занимавший эти посты с 2014 года, объявил в начале января о намерении уйти весной в отставку.

